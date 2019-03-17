Глава Минэнерго РФ Александр Новак проводит в настоящее время переговоры с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом. Сообщение об этом опубликовано на странице российского ведомства в Twitter.



Новак прибыл в Баку, где в воскресенье проходит совещание технического комитета ОПЕК+ в преддверии заседания министерского мониторингового комитета, которое состоится 18 марта.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Планируется, что члены ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а государства, не входящие в картель, — на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первую половину 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.