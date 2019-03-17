Военно-промышленный комплекс США вместе с коррумпированным правительством и некомпетентными чиновниками все глубже погружают страну в долговую яму, пишет издание CounterPunch.

Издание заявляет, что постоянно растущие расходы на армию превращают США в банкрота, а правительство и чиновники обманывают население, требуя все больше финансирования на военные нужды.

В качестве примера приводятся результаты исследования организации Open the Government, которая выяснила, что американские военные тратят огромные суммы на не связанные с военным делом покупки: кресло стоимостью 9 241 доллар, фарфоровые столовые приборы за 53 тыс. долларов, алкогольные напитки на сумму 308 тыс. долларов и даже шейки лангуста и крабы стоимостью 4,6 млн долларов.

Кроме того, американское правительство тратит гораздо больше, чем получает от налоговых поступлений, из-за чего вынуждено брать огромные займы у других стран. Эти деньги идут лишь на финансирование госинститутов и бесконечных войн по всему миру, тогда как образование, здравоохранение, инфраструктура находятся в упадке, отмечает издание.

«В конечном счете военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится. Мы приближаемся к критической массе», — констатирует CounterPunch.