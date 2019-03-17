Министр энергетики России Александр Новак считает, что для определения будущих шагов ОПЕК+ на глобальном нефтяном рынке приемлемо провести переговоры в мае.

В Баку 17 марта состоялось заседание технического комитета экспертов ОПЕК+, 18 марта пройдет заседание министерского мониторингового комитета альянса.

Новак провел в воскресенье в Баку встречу со своим азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым.

«Министр Александр Новак сказал на встрече, что шаги России по выполнению обязательств по ОПЕК+ носят постепенный характер. По его словам, для определения будущих шагов ОПЕК+ на глобальном нефтяном рынке было бы приемлемо провести переговоры в мае», — сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.