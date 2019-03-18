Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает, что отношения между Россией и США не улучшатся, пока существуют экономические санкции.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала CNBC о возможном ослаблении напряженности между США и Россией, Дерипаска сказал, что, на его взгляд, «со стороны США это невозможно».

«Если вы посмотрите на реальное положение дел, россияне и американцы вовсе не ненавидят друг друга… но проблема в том, что обе стороны играют мышцами», — заявил Дерипаска.

По мнению бизнесмена, даже смена президента в Вашингтоне не поможет налаживанию отношений двух держав.

Дерипаска подал в суд на Минфин США Бизнесмен в иске утверждает, что из-за санкций его состояние уменьшилось на 7,5 млрд долларов.

«Все будет так же через четыре года. Только новое поколение сможет что-то сделать. Это (поколение. — Прим. ред.) скорее предпочтет начать боевые действия», — добавил Дерипаска.

Ранее Олег Дерипаска подал в суд на Министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций.

США в апреле внесли в черный список (SDN-лист) российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский Минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго», после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.