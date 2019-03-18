Россия в январе 2019 года несколько уменьшила вложения в гособлигации США, следует из данных американского Минфина.

В январе общие вложения России в американские бумаги составили 13,18 млрд долларов, что на 36 млн долларов (0,27%) меньше по сравнению с уровнем предыдущего месяца. Из этой суммы 6,322 млрд были вложены в долгосрочные облигации и 6,858 млрд — в краткосрочные.

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в госбумаги США. Лидером в списке крупнейших держателей американского долга остается Китай, объем вложений которого составляет 1,127 трлн долларов; за ним следует Япония с 1,07 трлн долларов; на третьем месте с большим отрывом находится Бразилия с 305,1 млрд долларов.