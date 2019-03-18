Верховный суд (ВС) назвал повышенные комиссии, которые устанавливают банки по сомнительным операциям своих клиентов, не соответствующими антиотмывочному закону (115-ФЗ). Практически в то же время ВС признал законными комиссии, которые удерживают кредитные организации при принудительном закрытии счета сомнительному клиенту. Оценивая, по сути, одни и те же комиссии, суд пришел к прямо противоположным выводам, пишет «Коммерсант».

В первом споре Совкомбанк зачислил средства во вклад физлица, но при этом удержал с него 20% комиссии. Операцию по зачислению крупной суммы от юрлица во вклад физлица банк счел сомнительной с точки зрения 115-ФЗ. В определении ВС указал, что в 115-ФЗ «не содержатся нормы, позволяющие кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение». То есть усомнился в законности таких комиссий.

«Наша задача — сделать жизнь «отмывателей» невыносимой, донести до них, что мы — самый невыгодный банк для их махинаций, поэтому взимание комиссий — это малая толика всех бед «однодневок», — пояснил газете совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. — Такой строгий подход к схемным операциям помогает нам быть одним из самых лояльных банков в плане антиотмывочных процедур по отношению к реальным операциям клиентов».

Во втором случае ВС вынес определение по поводу комиссии в размере 10% от остатка по счету за снятие средств, которую удержал Альфа-Банк при отказе в обслуживании сомнительного клиента-юрлица. Банк неоднократно информировал Росфинмониторинг о подозрительных трансакциях компании, запрашивал у нее документы, далее был отказ в проведении операций и отказ в обслуживании. ВС счел действия законными, так как у банка были отдельные тарифы за вывод средств при отказе в обслуживании сомнительным с точки зрения 115-ФЗ клиентам и необходимые меры с точки зрения закона банк принял.

Учитывая такой подход, банкам стоит быть внимательнее в названии комиссий, указывают эксперты.

