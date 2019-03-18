Российские компании предпочитают брать на стажировки молодых и обучать их с нуля, а вот 45-летние даже не рассматриваются. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. При этом эксперты назвали сферы деятельности, где приветствуются люди достаточно взрослые, пишет «Российская газета».

Наиболее перспективные стажеры, по мнению 51% опрошенных, — это молодежь до 24 лет. В то же время 38% компаний считают, что выгоднее брать на стажировки сотрудников 25—34 лет. Решение стажировать работников 35—44 лет считают удачным всего 4%. О стажерах старше 45 лет говорил лишь один из 500 опрошенных.

Чем крупнее бизнес, тем чаще он делает ставку на молодых: обучать стажеров в возрасте до 24 лет считают выгодным 46% компаний с численностью персонала менее 100 сотрудников и 61% предприятий, где занято более 1 тыс. человек.

Ставку на молодых чаще всего делают компании сферы IT и телекома (72%), сферы услуг (62%). Стажеров 25—34 лет чаще других считают перспективными строительные компании (46%) и торговые организации (45%).



По мнению проректора Финансового университета Алексея Зубца, есть целый ряд бизнесов, в которых отсутствует верхнее ограничение по возрасту людей, принимаемых на работу или на стажировку. Например, страхование, где, наоборот, приветствуются люди достаточно взрослые.

«Это связано с тем, что страховым агентам приходится иметь дело с людьми, которые страхуют свое имущество. И обычно на такой ответственный шаг, как страхование имущества, идут люди зрелые. Поэтому им легче найти общий язык со своими сверстниками, — поясняет Зубец. — В социологии также нужны неюные кадры. Опытным людям с хорошим образованием легче разговорить человека и получить от него необходимые ответы».

А вообще бизнесу, считает Зубец, придется менять свое отношение к стажировкам. «Наше правительство всерьез взялось за борьбу с бедностью, которая у нас носит возрастной характер, — подчеркивает Зубец. — Например, в Америке самые богатые представители общества — это люди предпенсионного возраста, которым около 65 лет. А в нашей стране самая богатая группа — это люди около 45 лет, дальше доход начинает снижаться. Поэтому переподготовка людей, получение ими новых востребованных на рынке профессий — это способ поправить материальное положение старших возрастных групп. Так что образование для людей среднего возраста и пожилых сегодня становится трендом, который позволит победить бедность и даст экономике дополнительные трудовые ресурсы».