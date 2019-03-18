Руснарбанк с 18 марта повысил ставку по вкладу «Максимальный доход». Срок депозита составляет 400 дней.

Проценты начисляются по периодам: с первого по 60-й день — 8,25%, с 61-го по 400-й день — 8,1%. За полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 8,12% (ранее — 7,91%).

Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1% годовых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно.