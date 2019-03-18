Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо сообщил, что в первую неделю апреля посетит Москву, где планирует провести встречу с главой российского Минэнерго Александром Новаком. Об этом министр сказал журналистам в ходе министерского мониторингового комитета в Баку.

«Мы продолжаем укреплять наши отношения, мы собираемся открыть офис PDVSA в России. В первую неделю апреля мы собираемся посетить Москву, я вчера об этом переговорил с Новаком. И мы договорились о встрече», — сказал он.

Также Кеведо рассказал, что добыча нефти в Венесуэле в феврале составляла 1,43 млн баррелей в сутки. При этом министр не стал называть объем добычи в марте, сославшись на то, что месяц еще не закончился.