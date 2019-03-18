Создание на территории России системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» («Система-112») на 2013—2017 годы обошлось бюджетам в сумму, более чем на 4 млрд рублей превосходящую запланированную. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты РФ.

«На реализацию мероприятий по созданию «Системы-112» за период 2013—2017 годов израсходовано 14 миллиардов рублей, в том числе из средств федерального бюджета — 4,6 миллиарда рублей, из средств субъектов РФ — 10 миллиардов рублей, что более чем на 4 миллиарда рублей превышает отчетные показатели по федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013—2017 годы», — говорится в отчете ведомства.

По данным на 10 ноября 2018 года, «Система-112» заработала только в 17 из 85 субъектов РФ, это лишь 15% территории страны. При этом, по данным МЧС РФ, в 50 регионах были условия для создания этой системы. Но в 38 регионах она находилась в опытной эксплуатации из-за большого количества замечаний. «На устранение таких замечаний, как обеспечение информационной безопасности, интеграция экстренных оперативных служб с дежурно-диспетчерскими службами и с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», требуется от одного года до двух лет», — уточняется в отчете.

Как подчеркивается в отчете, 27 субъектов России получили субсидию из федерального бюджета на сумму более 500 млн рублей, но так и не создали «Систему-112».

Отдельно Счетная палата акцентирует внимание на работе МЧС РФ как заказчика «Системы-112». Министерство, как говорится в отчете, не привлекало внебюджетные средства на ее создание, разработанное им программное обеспечение было мало востребовано. О выявленных недостатках Счетная палата планирует уведомить президента России, Совет Федерации и Госдуму.

Система обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории РФ и для оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.