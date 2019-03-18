Московский Кредитный Банк размещает пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности евробондов с погашением в июне 2024 года составляет около 7,25% годовых.

МКБ 14—18 марта провел в городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах.

Организаторами выступают Citi, Societe Generale, Commerzbank, ING и Sova Capital.

В феврале этого года МКБ уже выходил на международный рынок заимствований, разместив пятилетние еврооблигации на 500 млн евро с доходностью в размере 5,15% годовых.