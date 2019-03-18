Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести граждан, которым инкриминируется «мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также в составе организованной группы» (части 2, 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ). Сообщение об этом опубликовано в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2016—2017 годах фигуранты уголовного дела инсценировали 12 дорожно-транспортных происшествий на территории Омска. Организатор вовлек в совершение преступлений своих друзей и родственника, которые выступали в роли пострадавших либо виновников ДТП.

После создания ситуации, которая свидетельствовала о якобы совершенном ДТП, его участники в целях фиксации происшествия вызывали аварийных комиссаров либо сотрудников дорожно-патрульной службы, а затем направляли документы в страховые компании для получения выплат.

В общей сложности злоумышленники получили более 1,3 млн рублей в семи страховых компаниях.



Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.