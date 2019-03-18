Оператор связи Tele2 будет подключать абонентов через мобильное приложение, сообщил Банки.ру директор макрорегиона «Москва» Tele2 Игорь Жижикин.



«Tele2 запустит мобильное приложение, с помощью которого оператор будет идентифицировать и подключать абонентов. Мы хотим изменить розничный рынок. Пользователю не нужно будет идти в магазин, чтобы приобрести сим-карту. Делая процесс подключения для клиента еще более удобным, мы сразу повышаем его лояльность. Мы уже реализовали такую схему в наших сим-терминалах, теперь такой функционал доступен и через приложение на смартфоне. Несколько минут — и вы абонент Tele2», — рассказал Жижикин.

Доставкой сим-карт будут заниматься курьеры.

Жижикин также указал, что сейчас у Tele2 в Москве 450 фирменных салонов и модулей, существенно расширять количество магазинов компания не планирует.