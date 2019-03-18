Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Международному банку экономического сотрудничества долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ на уровне «F3».

Как поясняется в релизе агентства, подтверждение рейтингов и «стабильный» прогноз отражают собственную кредитоспособность банка, главным образом его финансовую устойчивость, оцениваемую на уровне «bbb+», и высокорисковую деловую среду, которая обуславливает рейтинг на самостоятельной основе на уровне «bbb-» — на два уровня ниже оценки финансовой устойчивости банка.

МБЭС был создан в 1963 году на основании международного соглашения между странами Совета экономической взаимопомощи, ныне уже не существующего. Сейчас членами МБЭС, согласно информации на его сайте, являются Россия, Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия. Банк базируется в Москве.

«Длительное время МБЭС считался организацией, не ведущей активной деятельности, однако в настоящее время проводится всесторонняя трансформация его структуры и бизнес-профиля, — отмечают в Fitch. — Пересмотренный бизнес-профиль банка имеет акцент на торговом финансировании наряду с предоставлением финансирования и проведением расчетных операций в целях поддержки зарубежных торговых операций компаний, осуществляющих деятельность в странах-участницах. Стратегия МБЭС на 2018—2020 годы предусматривает значительное увеличение деятельности по финансированию. Кредитный портфель, как ожидается, вырастет примерно до 300 млн евро на конец 2020 года относительно 61 млн евро на конец 2017 года».

Денис Иванов, бывший заместитель председателя правления базирующегося в Москве Международного инвестиционного банка, был назначен новым председателем правления МБЭС в 2018 году в рамках обновления команды менеджмента банка.



В рейтинговом агентстве отмечают, что оценка финансовой устойчивости МБЭС подкрепляется очень хорошей капитализацией. При этом Fitch оценивает риск-профиль МБЭС как высокий, что отражает высокую, хотя и улучшающуюся, подверженность кредитному риску, слабую политику по управлению рисками и умеренные риски концентрации. Оценка кредитного риска как высокого обусловлена слабой и ограниченной историей кредитования в сочетании с целевым фокусом банка в плане операций финансирования на несуверенных контрагентах. По оценкам Fitch, среднее кредитное качество кредитов и гарантий у банка с учетом факторов, снижающих риски, соответствовало уровню «B+» на конец 2018 года, что представляет собой улучшение относительно оценки «B-» на конец 2017-го. Это главным образом отражает высокое кредитное качество новых кредитов, выданных в 2018 году, в сочетании с позитивным эффектом от списания неработающих кредитов.