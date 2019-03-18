Глобальный нефтяной рынок в настоящее время «достаточно сбалансирован» по спросу и предложению, однако ситуация на нем недостаточно стабильна. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил министр энергетики России Александр Новак.

По словам министра, стабильности нефтяного рынка угрожают так называемые «черные лебеди» — труднопрогнозируемые изменения, связанные в основном с геополитическими вопросами.

«Она (ситуация) недостаточно стабильная, потому что очень много факторов неопределенности, которые сегодня влияют на рынок. Те же санкции относительно Ирана, относительно Венесуэлы, ситуация в этих странах, в Ливии, Нигерии — все это «черные лебеди», которые, на мой взгляд, могут серьезно поменять ситуацию», — сказал Новак.

Накануне, 17 марта, министр побывал в Баку, где в преддверии заседания совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ провел переговоры с главами энергетических ведомств Азербайджана, Ирака и Саудовской Аравии. В ходе встреч Новак выразил уверенность в возможности добиться поддержания долгосрочной стабильности на нефтяном рынке, назвав главной задачей нефтепроизводителей сохранение способности «эффективно реагировать на изменяющуюся рыночную конъюнктуру».

В середине марта 2019 года Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о возможности возникновения дефицита нефти на мировом рынке на фоне сокращения добычи в Венесуэле и роста спроса. По оценке МЭА, во II квартале объем спроса на мировом нефтяном рынке может превысить объем поставок на 500 тыс. баррелей в сутки.

