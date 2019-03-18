Почта Банк вступил в ассоциацию «ФинТех» (АФТ) в качестве ассоциированного члена. Его специалисты совместно с другими участниками АФТ будут создавать новые технологические решения и финансовые инструменты, а также внедрять уже разработанные на базе АФТ продукты и сервисы в бизнес-процессы банка, отмечается в релизе кредитной организации.

В частности, Почта Банк планирует принимать активное участие в разработке и внедрении проектов в области цифрового профиля гражданина, удаленной идентификации, развития розничного платежного пространства, взаимодействия финансовых институтов с государственными органами и других инновационных сервисов.

«Сегодня развитие финансовой индустрии уже невозможно без внедрения цифровизации. И мы как технологичный банк хотим быть в авангарде этого процесса», — отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.



Ассоциация «ФинТех» была учреждена в конце 2016 года. В нее входят Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Национальная система платежных карт, Киви Банк, «Ак Барс», РНКО «Платежный Центр», Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк; ассоциированными членами, помимо Почта Банка, являются СКБ-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, МТС, Московская биржа, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, «Регион Финансовые услуги», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Абсолют Банк. На площадке АФТ разрабатываются концепции финансовых технологий и подходы к их внедрению.

