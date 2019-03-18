Минфин по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева дополнительно проработает идею отмены НДС на золото. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

«Председатель [правительства] поручил нам дополнительно проработать, мы сейчас дополнительно прорабатываем. В комплексе», — сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину представить предложения по вопросу о целесообразности отмены НДС на драгоценные металлы при их продаже физическим лицам без соблюдения условия их хранения в сертифицированных хранилищах. Поручение было дано по итогам встречи главы Кабмина с членами совета палаты Совета Федерации.

Срок исполнения поручения — до 1 апреля 2019 года.



Ранее Моисеев говорил, что Минфин намерен предложить полную отмену НДС для золота — и для инвестиционного, и для ювелирного.