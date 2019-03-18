Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности Ижкомбанка (Ижевск) до уровня «ruBВ-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB+» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в релизе агентства, повышение рейтинга обусловлено увеличением запаса прочности капитала банка к рискам обесценения активов при поддержании финучреждением стабильно высокой рентабельности и адекватном уровне других финансовых метрик. Рейтинг кредитоспособности также отражает слабые рыночные позиции, удовлетворительное качество активов, адекватную ликвидную позицию и удовлетворительную оценку качества корпоративного управления банка.

Слабая оценка рыночных позиций банка отражает его незначительные конкурентные позиции на банковском рынке РФ при адекватных позициях в домашнем регионе. В качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль банка, агентство отмечает значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе (на 1 января 2019 года около 98% привлеченных средств и 92% кредитного портфеля приходится на Удмуртию), что ограничивает возможности банка по росту и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе. Кроме того, «Эксперт РА» обращает внимание на повышенную концентрацию активных операций банка на заемщиках, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

Агентство отмечает, что с середины 2017 года банк существенно увеличил запас прочности капитала к рискам обесценения активов. При этом текущая оценка достаточности капитала, по мнению агентства, по-прежнему отражает недостаточно высокую устойчивость к реализации кредитных рисков. В то же время положительно оцениваются стабильно высокие показатели эффективности деятельности в сочетании с адекватным уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности.

Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное: так, на отчетную дату доля просроченной задолженности в кредитах, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, составляет 6,3%, физлицам — 2,8%. В то же время агентство отмечает невысокий уровень резервирования обесцененных активов. Кредитный портфель по юрлицам и ИП характеризуется хорошей отраслевой диверсификацией. Около 19% валовых активов банка размещено на корреспондентском счете и депозите в ЦБ.

Для банка характерен приемлемый запас ликвидности, отмечается в релизе. Ресурсная база характеризуется умеренно высокой диверсификацией по клиентам. Вместе с тем давление на рейтинг оказывает высокий уровень зависимости ресурсной базы от крупнейшего источника фондирования (средства физлиц, включая ИП, превышают 65% пассивов) при их низкой географической диверсификации. Позитивно на рейтинге отражается наличие доступа к источникам дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг.



Относительно корпоративного управления отмечается, что степень независимости топ-менеджмента от собственников банка недостаточная. По мнению аналитиков, заложенные в стратегии банка целевые показатели адекватны и реализуемы в долгосрочной перспективе при сохранении текущей конъюнктуры рынка, но не являются достаточными для повышения конкурентоспособности банка в перспективе нескольких лет.