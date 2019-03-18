Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей по делу о хищениях в Нота-Банке. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова. Бывший председатель правления банка Дмитрий Ерохин, а также его брат и бывший заместитель Вадим Ерохин получили 8,5 и 6 лет соответственно. Дмитрий Ерохин также должен выплатить штраф 2 млн рублей, Вадим Ерохин — 800 тыс.

В уголовном деле, которое 18 марта закончил слушать Останкинский суд, речь идет о трех эпизодах хищения с общим ущербом 2,2 млрд рублей. Михай, пенсионерке с начальным образованием, вменялся один эпизод дела на 350 млн рублей, и она, в отличие от братьев, полностью признала вину.

В один из эпизодов дела были вовлечены финдиректор Нота-Банка Галина Марчукова, ее сестра Лариса и хорошая знакомая последней — гадалка Михай. Дело в отношении сестер Марчуковых было выделено в отдельное производство, в марте оно дошло до суда, однако фигурирует в нем только Лариса, о нынешнем процессуальном статусе Галины неизвестно.

Суд продлил домашний арест экс-финди⁠ректору Нота-Банка Марчуковой и ее сестре Уголовное дело о хищениях в Нота-Банке было возбуждено 21 декабря 2015 года.

Михай вменяли подстрекательство: она «воспользовалась влиянием» на сестер и склонила их к хищению, полагало гособвинение. Банкиры нашли реально действующую компанию «Фармстер», которая нуждалась в кредите, и убедили ее руководителя Ивана Тарлыкова в качестве условия выдачи кредита купить медоборудование у контролируемой банкирами фирмы-однодневки под названием «Элит-проект», следовало из дела. «Фармстер» перечислил ей 350 млн рублей за технику, однако товара так и не увидел, поскольку деньги были расхищены, считало гособвинение.

Автором этой схемы, по его версии, была окончившая шесть классов школы Михай: она «давала банкирам советы и указания на каждом этапе выполнения преступного умысла» и «располагала информацией обо всех их преступных действиях». Адвокат гадалки Максим Бурдин заявлял, что Михай не разбирается в экономике и финансах, поэтому профессиональные советы давать банкирам не могла.

Как полагают следователи, Михай часто общалась с проходящей по делу Ларисой Марчуковой. Гадалка давала Марчуковой советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще. Михай также читала молитвы за успехи своей клиентки в бизнесе.

Михай на суде заявила, что плохо помнит, о чем разговаривала с Ларисой Марчуковой, поскольку та была лишь одной из многочисленных клиентов. Принимала клиентов гадалка в своей 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной.

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 350 млн рублей у Нота-Банка Дело касается сестры директора департамента финансового анализа кредитного учреждения Ларисы Марчуковой.

В рамках отдельного дела арестован также бывший защитник Ноны Михай Абубакар Манаев. По версии следствия, он пообещал доверительнице за 10 млн рублей «договориться» с судом об условном сроке для нее. Теперь ему вменяется мошенничество.

С расследованием хищений в Нота-Банке связано дело полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого в 2016 году при обыске наши наличные на сумму почти 9 млрд рублей. Захарченко предупреждал сестер Марчуковых, с которыми был хорошо знаком, что ситуацией в Нота-Банке заинтересовались правоохранительные органы, считает следствие. Один из эпизодов уголовного дела Захарченко — это воспрепятствование расследованию хищений в Нота-Банке и злоупотребление должностными полномочиями, связанное с тем, что полковник, как полагают в СКР, «консультировал» Марчуковых.