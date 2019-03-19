Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров зафиксировал начало новой волны в отношении вкладчиков «Кэшбери». Потерявших свои средства в финансовой пирамиде вкладчиков пытаются вовлечь в новую криминальную схему, пишет «Коммерсант».

Первые звонки стали поступать гражданам из разных регионов России с 14 марта. Звонившие представлялись сотрудниками Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и сообщали, что собирают данные для подачи коллективного иска в суд, чтобы «в установленном порядке взыскать средства со счетов «Кэшбери». От гражданина требовалось предоставить свои персональные данные (отчество и адрес проживания) и дать свое согласие на подачу иска от его имени. Ничего не подозревающие вкладчики предоставляли требуемую информацию.

Спустя некоторое время гражданам поступали звонки (с одного и того же номера во всех известных изданию случаях) от некоего Константина Юрьевича Бойченко якобы из Судебной коллегии по экономическим спорам, который сообщал об уже вынесенном в пользу вкладчиков решении.



По его словам, каждому, кто поучаствовал в «коллективном иске», полагалась компенсация в 20—30% от суммы вклада, а также 125 тыс. рублей из «наложенных на «Кэшбери» государством штрафов». При этом выплаты, по словам звонившего, будут осуществлены через «кассовый операционный центр «Росгосстраха». Сюда в течение двух-четырех рабочих дней будет необходимо предоставить данные об ИНН и реквизитах текущего банковского счета.

В «Росгосстрахе» сообщили, что происходящее — «очевидно криминальная история, не имеющая никакого отношения к компании». По мнению страховщиков, такие действия должны стать предметом пристального внимания правоохранительных органов.

В Центробанке рассказали, как мошенники пытаются заработать на обломках «Кэшбери» Глава департамента ЦБ пояснил, что лавинообразный интерес к «Кэшбери» создавался как за счет активного размещения информации скоординированными группами в соцсетях, так и за счет создания имиджа компании через рекламу.

Несколько бдительных вкладчиков из Волгограда, Перми и Екатеринбурга решили перепроверить информацию и позвонили в Фонд защиты вкладчиков. «В реестре фонда компании группы «Кэшбери» не значатся. Я позвонил в фонд, где мне подтвердили, что никто граждан не обзванивает и компенсаций по этой пирамиде не предлагает», — рассказал один из них. «Информация о том, что группа мошенников, представляясь сотрудниками фонда, обещает гражданам вернуть потерянное, иногда даже с процентами, поступает к нам с лета прошлого года», — говорит управляющий фонда Марат Сафиулин. По его словам, нередко мошенники высылают своим жертвам поддельные документы — фальшивые письма от Банка России, Следственного комитета, решения судов и т. п.

Эксперты предупреждают: сообщать свои персональные данные неизвестным опасно, они могут быть использованы в различных криминальных схемах, где вкладчики могут снова потерять средства.

