Германский банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму свыше 2 млрд долларов Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times на основе бесед с более чем 20 действующими и бывшими членами руководства данного банка.

По оценке издания, Deutsche Bank в 1990-х только еще зарабатывал себе репутацию на рынке финансовых услуг США и поэтому совершал рискованные операции, на которые не решались идти крупные американские банки. Они, в частности, не желали иметь дело с Трампом, потому что серия его банкротств обошлась кредитным организациям страны в сотни миллионов долларов. Deutsche Bank нанял ведущих маклеров инвестбанка Goldman Sachs Джастина Кеннеди (сын судьи Верховного суда Энтони Кеннеди) и Майка Оффита (сын писателя Сидни Оффита) для сделок на рынке недвижимости.



Оффит рассказал газете, что Трамп в 1998 году лично пришел к нему в Deutsche Bank с просьбой выдать кредит на 125 млн долларов для ремонта небоскреба на Манхэттене (Уолл-стрит, д. 40). Банк в итоге одобрил данный запрос, а вскоре выделил предпринимателю еще 300 млн долларов на строительство небоскреба рядом со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Со следующим кредитом в несколько сот миллионов долларов на казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) вышла осечка: подпись должностного лица в банке, отвечавшего за выделение этих средств, оказалась поддельной, а Оффита уволили.

Согласно публикации, Deutsche Bank в 2005 году выдал Трампу кредит на небоскреб более чем на 500 млн долларов под гарантию 40 млн долларов. Это значило, что банк в случае провала проекта мог обратиться в суд, чтобы добиться неустойки от предпринимателя, пояснила газета. К 2008 году небоскреб был в целом построен, однако Трамп из-за глобального финансового кризиса испытывал трудности при продаже сотен квартир в этой башне. Юристы бизнесмена воспользовались пунктом в договоре с банком о форс-мажорных обстоятельствах и через суд потребовали от финансового учреждения компенсации ущерба в размере 3 млрд долларов.

Как поясняет газета, этот шаг был предпринят непосредственно перед истечением срока полного погашения кредита. Deutsche Bank предъявил миллиардеру встречный иск, однако ограничился требованием лишь оговоренных 40 млн долларов. Стоит отметить, что банк, когда рассматривал заявку Трампа, оценил его активы примерно в 788 млн долларов. Сам же Трамп утверждал, что его активы стоят порядка 3 млрд долларов.