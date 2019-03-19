Четыре бизнес-объединения пожаловались президенту РФ на инициативу Минфина о внесении ряда неналоговых сборов в Налоговый кодекс. С письмом к Владимиру Путину обратились Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опора России» и «Деловая Россия», пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Сейчас Минфин предлагает отдельным законопроектом внести туда шесть обязательных платежей: экологический, утилизационный и курортный сборы, плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и использование связи. Представители предпринимателей указывают, что такое реформирование не соответствует поручению главы государства и не имеет комплексного подхода.



«Внесение отдельных платежей в НК не только не решает задачу систематизации неналоговых сборов, но и увеличивает давление на бизнес», — говорится в обращении к Путину.

Авторы письма предложили вернуться к идее рамочного законопроекта, запрещающего взимать с предпринимателей неналоговые платежи, не закрепленные в специальных реестрах и перечнях, а также вводить новые и изменять существующие сборы без принятия законодательных актов на федеральном уровне.

Эту проблему предприниматели уже поднимали на встрече с президентом на съезде РСПП в марте. Тогда Путин попросил министра финансов — первого вице-премьера Антона Силуанова не торопиться с внесением поправок в Налоговый кодекс.



В Минфине на вопрос о том, целесообразно ли отложить включение неналоговых платежей в НК, сообщили, что окончательный перечень для переноса в налоговое законодательство будет определен в ходе диалога с бизнесом. При этом их содержание, размер, порядок уплаты и цели не должны будут измениться. Впрочем, систематизация сборов, имеющих квазиналоговый характер, — единая позиция правительства, отметили в министерстве. Однако цель этого — не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей.

При этом источник издания в министерстве заявил, что там «недоумевают по поводу письма бизнеса к президенту». Собеседник добавил, что концепция, которую опротестовали представители предпринимателей, была ими же одобрена ранее на специальном совещании с председателем правительства Дмитрием Медведевым и министром финансов Антоном Силуановым.

«Бизнес поддержал нашу инициативу, однако попросил ввести мораторий на уголовную ответственность за неуплату неналоговых платежей после их включения в НК. Условие предпринимателей мы выполнили, однако они все же зачем-то решили отдельно писать об этом президенту», — говорит собеседник издания.

Несмотря на обращение к Путину, ведомство планирует настаивать на своей инициативе, добавил он.