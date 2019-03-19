Банк «Траст» подал в Московский арбитражный суд иск о банкротстве АО «Корпорация «Альт». Этой корпорации принадлежат права на реконструкцию исторического комплекса «Чижевское подворье» на Никольской улице, пишут «Ведомости».

Корпорация «Альт», учредил которую бывший председатель совета директоров и акционер банка «Информпрогресс» Владимир Переверзев, еще в середине 2000-х годов планировала превратить исторические здания подворья в современный многофункциональный комплекс. Там должны были появиться гостиница под управлением люксовой международной сети Raffles Hotels & Resorts, апартаменты и торговая галерея. Инвестиции в проект тогда оценивались в 200 млн долларов. В 2009 году переговоры о покупке этого проекта вел созданный «ВТБ Капиталом» и Deutsche Bank фонд VTBC-DB Real Estate Partners. Но сделка не состоялась.

Впрочем, за это время закончить проект корпорация «Альт» также не успела.

«Траст» хочет взыскать проект на Никольской улице в счет погашения долга, знает один из партнеров корпорации «Альт». С изрядной долей уверенности права на реконструкцию ИК «Чижевское подворье» перейдут «Трасту», подтверждают два консультанта, работавших с этим объектом, и само подворье находится в залоге у банка.

«Мы предпринимаем действия по принудительному взысканию задолженности и инициировали процедуру банкротства», — сообщил представитель «Траста». Сумму долга он не назвал. В материалах суда она также не указана. По словам представителя «Траста», банк «находится в диалоге с должником для выработки альтернативных стратегий по урегулированию задолженности».

Рыночную стоимость проекта реконструкции ИК «Чижевское подворье» эксперты оценивают в 4—5 млрд рублей. Еще в 5—6 млрд рублей обойдутся строительные работы. Но эти затраты отобьются, полагают эксперты: продажная цена апартаментов в этом месте может достигать 0,8—1,3 млн рублей за 1 кв. м в зависимости от качества отделки.

У «Траста» до последнего времени примерно в том же районе, вблизи Кремля, были в собственности офисные комплексы в Ветошном переулке и на улице Ильинке, а также здание Теплых торговых рядов, расположенное между улицей Ильинкой и Ветошным и Богоявленским переулками. Все эти проекты достались «Трасту» от структур «Сафмара» семьи Михаила Гуцериева. В этом и прошлом году «Траст» пытался продать перечисленную недвижимость на торгах и выручить за нее в общей сложности 3,7 млрд рублей. Но торги были отменены.

