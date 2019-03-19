Российские компании смогут обратиться в Минфин за помощью, если им доначислили налоги за рубежом

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые дают новые возможности для урегулирования споров по международным сделкам. Законопроект опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения с 84 странами. При этом российское законодательство не предусматривает детальный порядок разрешения разногласий с зарубежными налоговыми органами.

«Если возникали налоговые споры за рубежом, например швейцарской компании российской группы доначислили налог по сделке с российской компанией, налогоплательщик на практике не имел возможности обратиться в Минфин с просьбой подключиться к урегулированию спора или обратиться с просьбой о соответствующем уменьшении уплаченного налога в России», — рассказала РБК партнер группы по оказанию услуг в области трансфертного ценообразования КПМГ в России и СНГ Ольга Плетнева.

Переговоры между компетентными органами разных стран — эффективный инструмент устранения двойного налогообложения, считает партнер департамента по налогообложению и праву Deloitte Дмитрий Кулаков.

Согласно поправкам, если действия налоговиков за рубежом противоречат положениям договора об избежании двойного налогообложения, налогоплательщик вправе в течение трех лет подать заявление в Минфин.

При этом взаимосогласительная процедура может повлечь проведение налоговой проверки за десять предыдущих лет, и в том числе повторной проверки, что усилит нагрузку на бизнес. По закону бухгалтерские документы необходимо хранить четыре года, и у компании уже может не быть документов за предшествующие десять лет или за часть периода проверки или могут смениться ответственные сотрудники, подчеркивают эксперты.

Итогом проведения такой процедуры может стать не только решение в пользу компании (возврат излишне уплаченного налога), но и, напротив, доначисление налоговых обязательств в пользу российского бюджета или бюджета иностранного государства, отметила партнер EY Евгения Ветер. «Стоит тщательно оценить все за и против инициирования такой процедуры», — предупредила эксперт.