Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,21% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 488,95 пункта. Индекс РТС вырос на 0,32% — до отметки 1 217,2.

«Вчера российский рынок акций вырос на 0,28%, но рост мог бы быть и большим, если бы мощное укрепление рубля не мешало расти акциям экспортеров. После нашего закрытия американские индексы еще немного подросли, слабо прибавляют фьючерсы на них и сейчас. В такой ситуации ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2—0,3%. Однако совсем близко у рублевого индикатора рынка замаячила верхняя граница бокового канала 2 450—2 500 пунктов, пробить которую без дополнительных поводов будет очень сложно. Впрочем, такое же мнение было и в отношении рубля: мало кто предполагал, что российская валюта одним махом преодолеет отметку 65 рублей за доллар», — прокомментировал аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.