Госдума на пленарном заседании во вторник во втором чтении приняла правительственный законопроект о повышении в РФ пенсий сверх прожиточного минимума с учетом поправки о единой методике расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

Госдума 12 марта приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении в РФ пенсий сверх прожиточного минимума. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение руководства Госдумы о поправках в законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров.

Ко второму чтению была внесена поправка, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

«Необходимо не просто добиться повышения уровня жизни самых незащищенных категорий пенсионеров, но и установить четкие и прозрачные правила расчета прожиточного минимума в масштабах всей страны. Это позволит исключить возможность манипуляций с его величиной», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также подчеркнул, что цель законопроекта — поддержать пожилых людей, «которые, например, были инвалидами с детства либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая заработная плата».

Правительство России ранее внесло в нижнюю палату парламента законопроект о доплатах к пенсии сверх прожиточного минимума. Совет Госдумы принял решение рассмотреть его в первом чтении 12 марта, во втором — 19 марта, в третьем — 21 марта. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.

Инициатива разработана для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, в соответствии с которыми борьба с бедностью в России является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

