Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Сибсоцбанка на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, недостаточно высоким качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, адекватным запасом капитала при слабой рентабельности, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления», — поясняют аналитики.

Сибсоцбанк специализируется на кредитовании МСБ, расчетно-кассовом обслуживании, выдаче гарантий и операциях с ценными бумагами. Банк ведет деятельность в Алтайском крае и подконтролен данному субъекту РФ. В составе банковской группы также находится Краевая лизинговая компания. Банк не может быть признан критически значимым для региона, следует из релиза агентства; у кредитной организации на текущий момент отсутствует потребность в дополнительном финансировании.

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка. Кроме того, у банка узкая клиентская база в сегменте кредитования и, как следствие, повышенная концентрация кредитных рисков.

«Эксперт РА» отмечает адекватный буфер капитала банка при очень слабой способности финучреждения к его генерации. Бизнес банка характеризуется низкой рентабельностью. Отмечается удовлетворительная операционная эффективность. Также агентство указывает на существенно ограниченный потенциал роста доходной базы активов и повышенную уязвимость капитала в случае роста отчислений в резервы по ссудам, выданным строительной и сельскохозяйственной отраслям.

Качество активов оценивается как недостаточно высокое. Без учета уступок прав требования на протяжении 2015—2018 годов банк имел повышенный уровень проблемной и просроченной задолженности. Кредитный портфель в значительной степени сконцентрирован на отраслях повышенного риска (доля сельского хозяйства, строительства и торговли в корпоративном кредитном портфеле — 78%). При этом банк имеет приемлемый уровень обеспеченности кредитного портфеля.

Ликвидную позицию банка аналитики признают адекватной. Формально буфер ликвидности банка не является значительным. Вместе с тем в пассивах присутствуют средства региональных институтов развития, которые размещены на счетах и коротких депозитах, но при этом характеризуются пониженной вероятностью крупных единовременных оттоков. Деятельность банка характеризуется повышенной зависимостью от средств физлиц как крупнейшего источника фондирования (51% пассивов на начало этого года).



Эффективность управления и риск-менеджмента в банке оценивается агентством как низкая исходя из текущего качества активов и слабой результативности кредитной политики. Агентство приняло во внимание активное кредитование банком отраслей с повышенным риском, а также повышенную зависимость от краевых инвестиционных программ и отдельных решений руководства Алтайского края. Аналитики отмечают недостаточный уровень стратегического обеспечения деятельности банка (стратегия развития на долгосрочный период не учитывает возможную приватизацию банка). Реализация данной стратегии, по мнению агентства, не будет способствовать усилению конкурентных позиций банка на федеральном рынке.