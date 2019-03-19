Страховщик жизни из группы «Росгосстрах», созданный на базе компании «ЭРГО Жизнь», переименован в «Росгосстрах Жизнь».

Сделка по приобретению «ЭРГО Жизни» была закрыта «Росгосстрахом» в декабре 2018 года. До этого, в июне 2018 года, было создано ООО «СК «Росгосстрах Страхование жизни», так как «Росгосстрах» рассматривал два варианта развития бизнеса по страхованию жизни: создание новой и покупку действующей компании. Следующий шаг — присоединение компании «Росгосстрах Страхование жизни» к «Росгосстрах Жизни», отметил генеральный директор группы «Росгосстрах» Николаус Фрай.

«В 2018 году наша главная задача была возвращение к страхованию жизни так быстро, как только возможно», — сказал он.

Группа «Росгосстрах» лишилась своего бизнеса по страхованию жизни после сделки с банком «ФК Открытие»: «РГС Жизнь» не вошла в периметр сделки и осталась под контролем бывшего собственника «Росгосстраха» Данила Хачатурова. В 2018 году группа «Росгосстрах» подавала иск против «РГС Жизни» за использование товарного знака, но проиграла суд.

В итоге от использования бренда «РГС Жизнь» группа отказалась, хотя планирует дальше оспаривать решение суда первой инстанции.

«У нас есть несколько наименований: есть «Росгосстрах», есть наименование «РГС». Компании господина Хачатурова оспаривали товарный знак «РГС», мы от него отказались. У нас нет никаких проблем сейчас с компаниями Хачатурова», — сказала вице-президент «Росгосстраха» по правовым вопросам Наталья Чельцова.



Бренд «ЭРГО Жизнь» ликвидирован, но все договоры страховщика продолжают действовать под новым брендом, отметили представители компании.

«Росгосстрах Жизнь» планирует занять лидирующие позиции на активно растущем рынке страхования жизни. Так, страховщик нацелен на вхождение в топ-пятерку компаний сегмента уже в 2019 году и ожидает по итогам года 700 млн рублей прибыли.

Рынок страхования жизни растет на 100 млрд рублей каждый год, к 2022 году емкость рынка достигнет 1 трлн рублей, к 2025 году — 2 трлн рублей, отметил генеральный директор «Росгосстрах Жизни» Алексей Руденко.

В структуре бизнеса 80% будет составлять инвестиционное страхование жизни, 20% — классические долгосрочные продукты по страхованию жизни.

«Это больше, чем в среднем по рынку, это наш фокус, — отметил Руденко. — По итогам 2019 года мы планируем собрать 25 миллиардов рублей премии по всем видам страхования жизни, кроме кредитного. Кредитное страхование мы «пишем» на материнскую компанию».

Развитие компании будет происходить во всех каналах: агентском, партнерском, корпоративном. Как подчеркнули Руденко и Фрай, новая компания планирует работать как с «Открытием», так и с рыночными банками, планы по объемам соотносятся как два к одному.



«Россгосстрах Жизнь» — уникальная компания, так как помимо широкой сети в банковском канале имеет огромную агентскую сеть, которой, к примеру, нет у ближайшего конкурента — «Сбербанк Страхования жизни», — отметил Николаус Фрай, комментируя амбициозные планы компании.

