Генпрокурор РФ Юрий Чайка потребовал от подчиненных жестко реагировать на нарушения работодателями прав россиян предпенсионного возраста.

«В области трудовых правоотношений у прокуроров появилась новая зона ответственности — следить за соблюдением прав граждан предпенсионного возраста», — сказал он во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам 2018 года.



Генпрокурор отметил, что все предоставленные этим гражданам гарантии, как и обязанности работодателей, органов власти, прописаны в специальном законе. «Жестко реагируйте на любые отступления от него, особенно на факты отказов в приеме на работу и увольнений», — сказал Чайка.

Всего в 2018 году прокурорами было выявлено и пресечено более 4 млн нарушений. Многие из них касались обеспечения законности в сфере оплаты труда. В результате работы прокуроров в прошлом году было погашено 26 млрд рублей долгов по зарплате 500 тыс. работников.

«В целях организации надзора за соблюдением трудовых прав граждан мною недавно подписан приказ, содержащий весь алгоритм действий — от предупреждения нарушений до привлечения к ответственности недобросовестных работодателей. Его неукоснительное исполнение прокурорам необходимо взять под личный контроль», — сообщил Чайка.