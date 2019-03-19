Президент России Владимир Путин призвал жестко реагировать на несвоевременные социальные выплаты.

«Жестко следует реагировать и на несвоевременные выплаты людям пенсий, пособий, нарушения при льготном предоставлении лекарств и средств реабилитации», — заявил Путин во вторник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Президент добавил, что также необходимо принципиально подходить к соблюдению законодательства о поддержке семьи, реализации материнского капитала, предоставлении жилья сиротам.

