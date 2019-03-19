Наблюдательный совет Сбербанка утвердил переизбрание Германа Грефа на пост президента кредитной организации на новый срок. Сам топ-менеджер сообщил журналистам, что согласился на предложение после того, как убедился в сохранении стратегии развития финучреждения.

«Естественно, я дал согласие, но мы этот вопрос последний месяц очень сильно дискутировали, потому что я хотел подтверждения дальнейшего курса развития банка, что тот курс, который мы выбрали — это построение развитой, цифровой экосистемы — что этот курс будет поддержан государством и нашими акционерами. Я получил такое подтверждение, для меня это очень важно, для всей команды это очень важно. Заниматься развитием традиционного банкинга, честно говоря, не очень интересно. И самое главное, что никто из нас не верит, что за этим будущее», — пояснил Греф.

Голосование акционеров Сбербанка по этому вопросу намечено на 24 мая. Тогда же держатели бумаг кредитной организации должны утвердить обновленный состав наблюдательного совета. Орган покинет ректор РАНХиГС Владимир Мау. Вместо него кандидатом в набсовет Сбербанка выдвинут ректор МФТИ Николай Кудрявцев.