Компании из расследования OCCRP (Центра исследования коррупции и организованной преступности) не имеют отношения к Сбербанку и не входили в периметр сделки по покупке «Тройки Диалог». Об этом журналистам заявил глава кредитной организации Герман Греф.

«Что касается «Тройки», все компании, которые были упомянуты в расследовании, не имеют к нам отношения, они не входили в периметр сделки. Но я дал задание комплаенс проверить», — сказал топ-менеджер, подчеркнув, что в расследовании о подозрительных операциях инвестбанка «Тройка Диалог» «больше эмоций и больше оценочных суждений».

По словам Германа Грефа, сделка по приобретению «Тройки Диалог» была очень выгодной. Данный дивизион является сейчас одним из самых прибыльных в структуре Сбербанка.