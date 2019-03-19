Финансовая компания «Флеш лайт капитал» подала иск о банкротстве авиакомпании «ЮТэйр», следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был зарегистрирован Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа 19 марта и к производству пока не принят. О других подробностях не сообщается.

По данным базы «Спарк», компания «Флеш лайт капитал» занимается различными финансовыми услугами, а также арендой и управлением недвижимостью, оказывает посреднические и консультационные услуги по купле-продаже в сфере недвижимости.

«ЮТэйр», четвертая по величине авиакомпания в России (в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек), в настоящее время испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам — на 18,9 млрд рублей (снижен до 15,4 млрд) с погашением в 2022-м и на 23,7 млрд с погашением в 2027-м. Кроме того, «ЮТэйр» привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей.