Весенний интеллектуальный кубок состоится 27 марта 2019 года в номинациях: «Самый интеллектуальный банк», «Самая интеллектуальная компания в финансовой сфере», «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа».

Ведущая мероприятия — магистр клуба «Что? Где? Когда?», двукратная обладательница «Хрустальной совы» Елизавета Овдеенко. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации банков России. Генеральные партнеры мероприятия — ГК ЦФТ и платежная система «Золотая корона».

Интеллектуальный кубок — это аналог телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем и получает главный приз — «Хрустальную сову». А также публикации о команде в журналах «Банковское обозрение», «Банковское дело» и «Банковские технологии», на сайтах www.finversia.ru, www.bosfera.ru, www.bankdelo.ru, www.banktech.ru. А для победителя в номинации «Самая интеллектуальная компания в сфере ТЭК, нефти и газа» предусмотрена публикация в профильном издании — журнале «Нефтегазовая вертикаль».

Свое участие уже подтвердили ЦБ, Абсолют Банк, КБ «Ренессанс Кредит», Нефтепромбанк, Фора-Банк, Новикомбанк, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), БКС, QIWI, регистратор Р.О.С.Т., инвесткомпания «Регион», страховая компания «Арсеналъ», ГК ЦФТ, ГК «Инфосекьюрити», Philips, «Мособлгаз», «ЛЛК-Интернешнл», «Сибур», РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и другие.

Кубок состоится 27 марта 2019 года по адресу: г. Москва, Малый Калужский переулок, д. 1, стр. 4, «Дизайн Холл» (метро Шаболовская, Октябрьская).

Начало мероприятия в 18.00.

Заявку на участие можно направить по адресу: elis@kubok24.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (495) 123-33-24, +7 (926) 226-49-13 (Елена Елисеенкова).