Национальный банк Казахстана сообщил, что ситуация на рынке валюты стабильная и нет оснований для необоснованного снижения курса тенге в связи с заявлением Нурсултана Назарбаева о сложении полномочий президента страны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Нацбанка республики.

«Национальный банк Казахстана и банки второго уровня имеют достаточные объемы наличной валюты для обеспечения спроса населения и организаций. Национальный банк Казахстана готов принять все необходимые меры по поддержке биржевого курса тенге и сгладить его возможные краткосрочные колебания», — говорится в сообщении.

Как отметили в регуляторе, текущий курс тенге устойчив и складывается на бирже без участия Нацбанка. «В настоящее время нет никаких причин для беспокойства и ажиотажа на рынке наличной валюты. Национальный банк Казахстана контролирует ситуацию в обменных пунктах страны. При выявлении спекулятивных случаев завышения курса обмена валют рекомендуем обращаться в филиалы Национального банка Казахстана для принятия оперативных решений», — пояснили в пресс-службе.

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, возглавлявший республику на протяжении почти 30 лет, в обращении к народу сообщил, что «принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента». Он подписал указ о сложении полномочий главы государства с 20 марта 2019 года. Исполнять обязанности главы государства до выборов предстоит спикеру Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.