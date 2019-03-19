Новикомбанк запустил информационный чат-бот «Новиком» для клиентов в мессенджерах Viber и Facebook Messenger.

Банк планирует распространить данный сервис и на другие мессенджеры. Чат-бот запущен в рамках программы улучшения качества клиентского сервиса для оперативного информирования пользователей.

Общение с чат-ботом происходит в одном окне, поэтому переключение между вкладками меню не требуется. Сервис потребляет мало трафика и работает даже на низких скоростях Интернета на платформах Android и iOS.

Общение происходит с помощью кнопок и текстовых сообщений, в которых чат-бот «Новиком» выделяет ключевые слова и дает ответ в формате текстового сообщения. Например, чат-бот может ответить на часто задаваемые вопросы по продуктам и услугам банка, показать актуальную информацию о курсах валют и акциях, найти ближайший банкомат или отделение банка.

Для того чтобы начать общение с чат-ботом Новикомбанка, нужно найти в мессенджерах информационный чат-бот «Новиком». Ссылки на чат-бот также доступны в интернет-банке Новикомбанка и в контактах мобильного приложения банка.