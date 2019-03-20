Белоруссия в ближайшие два года разместит в России государственные облигации на сумму до 30 млрд российских рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров Белоруссии, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале.

«Министерству финансов осуществить в 2019—2020 годах эмиссию государственных ценных бумаг Республики Беларусь на сумму до 30 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1 092 дней на территории Российской Федерации», — отмечается в документе, подписанном премьер-министром республики Сергеем Румасом.

Согласно документу, денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг, будут зачисляться на банковский счет Министерства финансов Белоруссии, открываемый в российском Газпромбанке. Правительство Белоруссии уполномочило Министерство юстиции на предоставление в адрес Центробанка РФ заключения о соответствии размещения и (или) публичного обращения государственных ценных бумаг в Российской Федерации требованиям законодательства Белоруссии.

В сентябре 2018 года министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что республика готовится к размещениям суверенных облигаций, в частности, на рынках РФ и Китая.