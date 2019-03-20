Пенсионный фонд России задерживает передачу в негосударственные пенсионные фонды информации по ушедшим и пришедшим клиентам, что грозит лицензионными рисками и финансовыми потерями. В ПФР объясняют фондам отсрочку не работающей должным образом системой передачи данных, однако участники рынка связывают ее с кулуарными переговорами руководства ПФР с бенефициарами НПФ «Открытие», которые пытаются минимизировать уход клиентов, пишет «Коммерсант».

О не полученных до сих пор уведомлениях из ПФР о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц газете сообщили в 12 фондах, работающих с пенсионными накоплениями (восемь из них входят в десятку крупнейших по обязательствам в обязательном пенсионном страховании). В частности, об этом рассказали в НПФ Сбербанка, НПФ «Газфонд Пенсионные накопления», НПФ «Сафмар», Национальном НПФ, НПФ «Роствертол». В двух фондах (один — из топ-10, другой — из топ-30) рассказали, что получили только «тестовые уведомления», данные в которых могут отличаться от официальных. Участники рынка отмечают, что обычно документы приходят в первой декаде марта. «За последние три года получали уведомление не позже 9 марта», — отметили в Национальном НПФ. «В прошлом году уведомления пришли 7 марта», — уточняют сотрудники ряда других НПФ.

В рассылаемых ПФР уведомлениях содержится информация об одобренных заявлениях как по пришедшим в НПФ гражданам, так и по покинувшим их. Помимо личной информации по каждому клиенту указывается, из какого фонда он пришел или в какой уходит, досрочный или срочный переход (то есть теряет гражданин накопленный инвестдоход или нет), а также признак реорганизации фонда (если человек уходит из фонда в связи с реорганизацией, он не теряет доход в случае досрочного перехода).

По словам нескольких источников «Коммерсанта», задержка с передачей данных связана с тем, что руководство банка «ФК Открытие» ведет переговоры с руководством ПФР по поводу переходной кампании прошлого года, по итогам которой НПФ «Открытие» столкнулся с массовым оттоком клиентской базы. Первоначально руководство банка хотело провести ревизию переходной кампании, однако, как указывают источники издания, сделать это не удалось. ПФР дал время группе «Открытие», чтобы собрать данные о возможном неправомерном характере перевода клиентов, говорит один из собеседников издания. «Наших клиентов уже обзванивают представители НПФ «Открытие» на предмет правомерности их перевода в прошлом году», — рассказали менеджеры трех других фондов. «Задержка с передачей уведомлений создает серьезнейшие проблемы деятельности НПФ. Никаких объективных причин в такой задержке нет», — говорит президент НАПФ Константин Угрюмов. По его словам, если кто-то недоволен результатами кампании, то для этого есть правовые механизмы решения вопроса без кулуарных соглашений, в результате которых страдает отрасль. В банке «ФК Открытие» отказались от комментариев, в НПФ «Открытие» не ответили на запрос «Коммерсанта».

При этом, по словам участников рынка, ПФР в общении с НПФ ссылается на то, что не может передать уведомления по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), хотя передача данных должна была быть давно налажена. «На нашей стороне все готово, СМЭВ налажена и работает на прием», — говорят представители нескольких фондов, которые не получили даже тестовых уведомлений. В ПФР не ответили по существу на заданные вопросы.



Согласно нормативным требованиям, ПФР должен отправить соответствующие документы в негосударственные фонды до 31 марта. Однако, как указывает гендиректор НПФ «Роствертол» Елена Хвостикова, «сложность в том, что и срок для передачи накоплений фондом в ПФР и другие НПФ — также до 31 марта». С учетом того, что до передачи денег осталось всего восемь рабочих дней, фонд «стоит перед фактом невольного нарушения законодательного срока передачи накоплений, так как средства предварительно необходимо подсчитать и успеть вывести из доверительного управления», жалуется топ-менеджер. Представитель НПФ «Газфонд Пенсионные накопления» также указывает на «значительные временные затраты» для «осуществления обязательств по передаче средств пенсионных накоплений новому страховщику». «Проблема еще в том, что управляющие компании не знают, в каком объеме реализовывать активы для передачи НПФ средств другому страховщику», — указывает топ-менеджер одного из НПФ. По его словам, в такой ситуации активы могут быть реализованы не в интересах застрахованных лиц.