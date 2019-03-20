Каждая четвертая российская компания сегодня имеет в штате удаленных сотрудников, при этом более половины кадровиков считают, что удаленные сотрудники не уступают офисным коллегам по качеству труда. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Лишь 16% работодателей сегодня считают, что надомники трудятся хуже офисных сотрудников (в 2015 году их было 22%, в 2012-м — 28%).

При этом представители организаций, в которых работают удаленные сотрудники, стали выше оценивать качество их труда. Сегодня 11% респондентов уверены, что офисный сотрудник уступает удаленному по качеству работы, в 2015 году такого мнения придерживалось лишь 5% работодателей.

В равнозначном вкладе в деятельность компании офисного и удаленного персонала сегодня убеждены более половины опрошенных (53%), в 2015 году — 42%, в 2012-м — 35%.

В отличие от оценок качества труда динамика в оценке возможностей удаленных сотрудников продвинуться по карьерной лестнице отсутствует: только 2% работодателей говорят о повышенных шансах на карьерный рост и 16% — о возможностях, равных с офисными сотрудниками.

Подавляющее большинство (75%) уверено: в вопросе продвижения по карьерной лестнице у удаленных сотрудников меньше шансов. В 2012 году работодатели оценивали карьерные перспективы надомников выше, чем сейчас: 23% считали, что они обладают равными шансами на продвижение по службе со своими офисными коллегами, о более низких шансах говорили 69%. В 2015 году, напротив, оценки возможностей карьерного продвижения были ниже, чем сегодня: 14% работодателей говорили о равных шансах, 82% — о более низких шансах на карьеру.

Отмечается, что в 25% отечественных компаний удаленные сотрудники оформлены в штат, в 8% — работают на аутсорсе, 62% работодателей не используют такую форму организации труда. При этом по сравнению с предыдущими исследованиями число компаний, использующих труд удаленного персонала, практически не изменилось: 30% — в 2012 году, по 31% в 2015 году и сегодня.

Чаще всего удаленные сотрудники трудятся в IT-отрасли. Второе место занимает сфера продаж, третье — дизайн, рекрутинг и проектирование — на четвертом и пятом местах соответственно.