Переход к единой валюте в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возможен, но входящие в союз страны пока к нему не готовы. Об этом во вторник заявил помощник члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Федор Черницын во время выступления в Российском культурном центре в Вашингтоне на ежегодной конференции, посвященной развитию деловых контактов с ЕАЭС.

«У нас доля использования национальных валют во взаимных расчетах растет, постепенно становится все больше и больше. По этому вопросу ЕЭК и правительства стран не должны ни на кого давить, они и не давят», — отметил он.

«Что касается единой валюты, то тут планов нет. Эта дискуссия обсуждается на уровне экспертов, на теоретическом уровне. Переход к единой валюте в настоящее время возможен, но мы к нему не готовы. Нам надо наращивать долю национальных валют», — отметил он.

«Официально вопрос о переходе к единой валюте сейчас не стоит, мы только движемся к нему. У нас есть планы в 2025 году на территории Казахстана создать финансовый мегарегулятор ЕАЭС — учреждение, которое будет независимой организацией, отвечающей за единую общую финансовую политику союза. Сейчас говорить о единой валюте преждевременно», — подчеркнул Черницын.

Евразийский экономический союз, образованный Россией, Казахстаном и Белоруссией, начал функционировать 1 января 2015 года. Позже членство в нем подтвердили Армения и Киргизия. Цель создания ЕАЭС — свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. Напрямую создание единой валюты в договоре не прописано, но зафиксированы обязательства формировать единую макроэкономическую политику.