Рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report, который опубликован в среду, 20 марта, второй год подряд возглавляет Финляндия. Россия расположилась на 68-й строчке списка, потеряв девять пунктов.

В докладе World Happiness Report оцениваются 156 стран мира и учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. Доклад был составлен по заказу ООН, впервые подобное исследование было выпущено в 2012 году.

Самыми счастливыми странами также были названы Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Канада и Австрия. Не попали в первую десятку США (19-е место), Германия (16-е место), Британия (17-е место), Франция (24-е место) и Саудовская Аравия (28-е место).

Согласно данным нового отчета, Россия потеряла девять пунктов и заняла 68-е место, в прошлом году страна была на 59-й строчке рейтинга.

Самыми несчастливыми странами стали Южный Судан (последнее, 156-е место), Центральноафриканская Республика (155-е место), Афганистан (154-е место), Танзания (153-е место), Руанда (152-е место), Йемен (151-е место), Малави (150-е место).