Минтруд рассчитывает внести законопроект о новой потребительской корзине в Госдуму в весеннюю сессию 2020 года. Об этом в среду сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме. Закон должен вступить в силу 1 января 2021 года, уточнил он.

«Потребительская корзина новая должна вступить в силу с 1 января 2021 года. Мы сейчас работаем <...>, и, по нашему мнению, мы ее сможем внести в Государственную думу в весеннюю сессию следующего года», — заявил министр.