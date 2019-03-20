Отказ от публикации ежемесячных данных о доходах россиян связан с тем, что такие данные не отражают реальной картины, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Вчера была информация по поводу возможного перехода на квартальное использование статистики по доходам. Никаких секретов, никаких засекречиваний здесь нет. Здесь идет речь об уточнении данных в связи с тем, что ежемесячные данные, скорее всего, не отражают реальной картины», — сказал он.

Росстат не будет публиковать ежемесячные данные о доходах россиян При расчете данных недостает значительной части сведений, считают в Росстате.

19 марта Росстат сообщил о решении перейти на новую методику подсчета доходов россиян, которая будет основываться на ежеквартальных данных. По словам руководителя Росстата Павла Малкова, «переход на уточненную методику позволит сделать статистику доходов и расходов точнее, приблизить ее к современным реалиям, снять значительную часть вопросов, которые потребители этих данных годами задавали статистикам».