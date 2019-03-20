Сбербанк представил новый онлайн-сервис Business Travel для организации командировок, покупки железнодорожных и авиабилетов и бронирования гостиниц для юридических лиц, разработанный дочерней компанией банка ООО «Корус Консалтинг СНГ».

Сервис позволяет пользователям «Сбербанк Бизнес Онлайн» организовывать деловые поездки, оплачивая все покупки с помощью банковской карты или прямо с расчетного счета компании, без необходимости предварительного внесения какого-либо депозита, говорится в сообщении Сбербанка.

Business Travel также может быть интегрирован в другие корпоративные электронные системы — его можно настроить под индивидуальные требования компании.

Расширенный тариф дает возможность автоматически подготовить командировочные документы для оформления поездки, а также документы для возмещения НДС. Весь комплект командировочных документов хранится в едином месте в Business Travel.

Закрывающие документы за приобретенные билеты и бронирования номеров в отелях в конце месяца направляются клиенту через сервис электронного документооборота E-invoicing.