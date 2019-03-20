Россия может вернуться на рынок еврооблигаций в этом месяце c размещением объемом в 3 млрд долларов, сообщает Bloomberg.



По словам одного из источников агентства, Минфин РФ уже на этой неделе может разместить евробонды, номинированные в долларах или евро. При этом второй источник отметил, что Минфин может предложить бонды на все 3 млрд долларов, запланированные в бюджете на этот год.

Предполагается, что валюта будет выбрана накануне размещения.

После размещения в долларах или евро Россия может разместить на Московской бирже бонды в китайских юанях, добавил еще один источник Bloomberg.

Евробонды в юанях Россия пока не размещала, но уже не первый год Минфин заявляет о планах разместить на внутреннем рынке такие бумаги для выкупа китайскими инвесторами на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов.

Бюджет РФ на 2019 год предусматривает внешние займы в объеме до 3 млрд долларов, а также выкуп еврооблигаций в пределах 4 млрд.

В 2018 году Минфин дважды выходил на внешние рынки: весной разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 млрд долларов и доразместил выпуск «Россия-2047» на 2,5 млрд, а в декабре были размещены евробонды на 1 млрд евро под 3% годовых. Это было первое размещение в европейской валюте с 2013 года.