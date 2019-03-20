Клиенты Интерпромбанка с помощью электронной подписи портала «Госуслуги» смогут дать согласие на получение данных из бюро кредитных историй при заполнении заявки на заем на сайте банка. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Подписанное электронной подписью согласие позволяет сразу направить заявку на проверку данных в БКИ и принять решение. Это существенно ускоряет скорость получения кредита, отмечает Интерпромбанк.



«Теперь не нужно отдельно приезжать в банк для подписания своего согласия на получение данных из бюро кредитных историй, а достаточно приехать только один раз для подписания кредитного договора и получения денег», — прокомментировали в кредитной организации.