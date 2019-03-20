Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года, следует из отчета агентства.

Прогноз роста глобального ВВП на 2019 год был пересмотрен с 3,1% до 2,8%, на 2020 год — с 2,9% до 2,8%.

«Снижение темпов роста ВВП на 0,4 процентного пункта в период между 2018 и 2019 годами станет самым сильным замедлением с 2012 года… Мы считаем, что… более слабый спрос на рынках развивающихся стран (EM) стал основным фактором спада в глобальном промышленном производстве и мировой торговле», — пишет агентство.

Снижение спроса на EM-рынках, в свою очередь, отражает более раннее снижение доли заемных средств в Китае и последствия от волатильности на форекс-рынках прошлым летом в других странах EM. Кроме того, ужесточение политики Федеральной резервной системы США в прошлом году привело к сокращениям долларовой ликвидности и негативным последствиям для глобального роста. При этом сама экономика США оставалась устойчивой.

Fitch также указывает на резкое ослабление экономики еврозоны, замедление темпов развития в Китае, а также на других развивающихся рынках. Агентство добавляет, что экономика США растет темпами выше тренда.

При этом аналитики агентства отмечают, что не ожидают наступления глобальной рецессии.