Банк России планирует в 2019 году завершить работу над кодексом добросовестного поведения участников финансового рынка, к обсуждению будут привлечены не только финансовые организации, но и крупные корпорации. Об этом журналистам сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Мы планируем в этом году предложить уже готовый кодекс верхнеуровневых принципов участникам рынка», — сказал он.

Лях добавил, что имеет смысл привлечь к обсуждению не только финансистов, но и корпорации. «Думаю, в следующем раунде дискуссии мы обязательно с ними обсудим. Наверное, имеет смысл с ними отдельно тоже публично обсуждать, может быть, с привлечением СМИ», — отметил он.

Проект кодекса уже опубликован для обсуждения. Замечания к нему ЦБ принимает до 3 апреля. Провести обсуждение документа планируется в течение первого полугодия 2019 года.

Документ касается всех финансовых организаций, но в то же время не является нормативным актом и будет носить рекомендательный характер. Кодекс декларирует семь основных принципов деятельности финансистов: честность, справедливость, транспарентность, защиту, профессионализм, ответственность и целостность.