Тверской суд Москвы продлил на три месяца арест в отношении осужденной на восемь с половиной лет колонии бывшей главы Внешпромбанка Ларисы Маркус по новому уголовному делу о растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении в отношении Маркус меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 24 июня 2019 года», — сказала представитель суда.

При этом никто из участников процесса, в том числе Маркус, не возражали против заявленного ходатайства следствия.

Экс-глава Внешпромбанка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

В мае 2017 года Хамовнический суд Москвы признал Маркус и бывшего вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в хищении 113,5 млрд рублей. Впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания Маркус до восьми с половиной лет лишения свободы, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

Дело слушалось в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины в инкриминируемых деяниях.