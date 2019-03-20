Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству создать программу по формированию в «Москва-Сити» кластера для размещения федеральных органов исполнительной власти. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства.

«Признать целесообразным создание комплексной программы, предусматривающей формирование в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» имущественного кластера для перемещения и совместного размещения федеральных органов исполнительной власти, подведомственных им организаций и проведение редевелопмента занимаемых ими объектов недвижимого имущества, в том числе с учетом концепции развития центральной части города Москвы», — говорится в сообщении.

Соответствующие поручения получили Минэкономразвития и Росимущество совместно с Минфином России и с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, «ДОМ.РФ» и правительства Москвы.

«С учетом состоявшегося обсуждения провести анализ объектов недвижимости, занимаемых в настоящее время органами и организациями, и имущественных комплексов, которые могут быть использованы для их размещения, и представить предложения в правительство Российской Федерации», — отмечается в сообщении. Срок исполнения поручения — 30 апреля 2019 года.

Также Минэкономразвития и Минфину России совместно с «ДОМ.РФ» поручено «дополнительно проработать финансовую модель создания правительственного комплекса и представить предложения в правительство Российской Федерации, имея в виду вовлечение в коммерческий оборот высвобождаемого имущества». Срок исполнения этого поручения — до 15 апреля.